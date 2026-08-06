Bouwplannen voor zes woningen in Esch ingediend

Er is een vergunning aangevraagd voor het bouwrijp maken van De Ruiting in Esch. Het gaat om zes woningen, kleinschalige infrastructuur en groenvoorzieningen.

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Op 3 augustus 2026 is een aanvraag ingediend voor het perceel B3294 aan De Ruiting in Esch. Het plan omvat het bouwrijp maken van de grond voor de bouw van zes Ruimte-voor-Ruimte woningen. Daarnaast worden kleinschalige infrastructuur en groenvoorzieningen aangelegd.

De aanvraag betreft activiteiten zoals het kappen van bomen en werkzaamheden voor het aanleggen van een omgevingsplan. Voor meer informatie over de stukken kan een afspraak worden gemaakt met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.