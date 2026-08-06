Gehandicaptenparkeerplaats aan Raamoever in Grave opgeheven

De gehandicaptenparkeerplaats aan de Raamoever in Grave is opgeheven. De gebruiker heeft geen auto meer, waardoor de plek niet meer nodig is.

Gevonden voor jou

De gemeente Land van Cuijk heeft besloten om de gehandicaptenparkeerplaats aan de Raamoever in Grave te verwijderen. De maatregel is genomen omdat de oorspronkelijke gebruiker geen auto meer bezit en de parkeerplaats daardoor niet meer wordt gebruikt.

Het besluit is genomen op basis van de Wegenverkeerswet 1994, om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen en weggebruikers te beschermen. In overleg met de politie heeft de gemeente positief advies gekregen voor het verwijderen van de bijbehorende verkeersborden en markeringen. De parkeerplaats wordt niet langer als gereserveerd aangeduid.