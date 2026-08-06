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Merletcollege Mill krijgt tijdelijke toestemming voor brandveilig gebruik
Vandaag om 11:08
Het Merletcollege in Mill heeft toestemming gekregen om het gebouw tijdelijk brandveilig te gebruiken tijdens het schooljaar 2026-2027.
De melding hiervoor is op 20 juli ontvangen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. Het gaat om het pand aan de Langenboomseweg 3 in Mill. De aanvraag is gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00004815.
Het gebruik van het gebouw valt onder vergunningsvrije activiteiten. Dit betekent dat er geen bezwaar kan worden ingediend tegen deze melding. De tijdelijke toestemming geldt alleen voor het komende schooljaar.
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