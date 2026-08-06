Valse berichten over subsidie voor thuisbatterijen in Meierijstad

In Meierijstad circuleren valse berichten over subsidies voor thuisbatterijen. De gemeente waarschuwt dat zij hier niets mee te maken heeft en dat haar naam mogelijk onrechtmatig wordt gebruikt.

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De gemeente Meierijstad heeft meldingen ontvangen van inwoners die verdachte brieven en berichten kregen over subsidies voor thuisbatterijen. In deze berichten wordt wellicht ten onrechte de naam en het logo van de gemeente gebruikt. Meierijstad benadrukt dat zij geen subsidies of leningen verstrekt voor dit soort producten.

Volgens de gemeente gaat het vermoedelijk om spam of phishing, waarbij mensen worden misleid om persoonlijke gegevens te delen, links aan te klikken of betalingen te doen. Ontvang je een brief, factuur of bericht waarin de gemeente betrokken lijkt te zijn? Dan klopt dit niet.

Geen betrokkenheid van de gemeente

Meierijstad heeft geen rol in projecten rond thuisbatterijen en roept inwoners op alert te zijn. De gemeente adviseert om geen links te openen, geen betalingen te verrichten en geen persoonlijke informatie te delen als je dergelijke berichten ontvangt.

Twijfel je over de echtheid van een project of initiatief waarbij de gemeente betrokken lijkt? Neem dan contact op met de gemeente Meierijstad voor meer informatie. Dit kan via het algemene telefoonnummer of e-mailadres van de gemeente.