Beslistermijn verlengd voor bed & breakfast in Mill

De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn voor een bed & breakfast aan de Cuijksedijk in Mill met zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag voor het realiseren van een bed & breakfast aan de Cuijksedijk 11 in Mill. De aanvraag is op 23 juni 2026 binnengekomen en heeft zaaknummer Z2026-00004168.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de termijn voor het nemen van een besluit te verlengen met maximaal zes weken. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat er een beslissing is genomen op de vergunningaanvraag.