Drie nieuwe bouwkavels gepland aan Molenstraat in Boekel

In Boekel is een aanvraag ingediend om drie bouwkavels toe te voegen aan de Molenstraat. De aanvraag vraagt om een afwijking van het omgevingsplan en werd op 31 juli 2026 geregistreerd.

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Het gaat om de locatie Molenstraat 9 in Boekel, waar drie nieuwe bouwkavels gepland staan. Voor deze plannen is een omgevingsvergunning aangevraagd omdat de bouwkavels niet binnen het huidige omgevingsplan passen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 714677 en heeft betrekking op activiteiten waarvoor een vergunning verplicht is. Op dit moment kunnen er geen bezwaren worden ingediend; dat kan pas zodra de vergunning is verleend.