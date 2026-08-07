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Aanvraag restauratie OLV Hovekapel in Mill niet verder behandeld

Vandaag om 09:30

De gemeente Land van Cuijk heeft besloten om de vergunningsaanvraag voor het restaureren van de OLV Hovekapel in Mill niet verder in behandeling te nemen. Het besluit is op 4 augustus 2026 genomen.

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De aanvraag betrof onder andere een technische bouwactiviteit en werkzaamheden aan een rijksmonument. Het ging om de restauratie van de kapel aan de Kapelweg 13 in Mill. Volgens de gemeente voldoet de aanvraag niet aan de vereisten.

Het besluit heeft betrekking op meerdere activiteiten, waaronder bouwplannen binnen het omgevingsplan en monumentenwerkzaamheden. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00004207.

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