Koelinstallatie met kooldioxide gemeld in Boekel

In Boekel is een melding gedaan voor een nieuwe koelinstallatie met kooldioxide.

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De gemeente Boekel heeft een melding ontvangen voor een koelinstallatie met kooldioxide. Het gaat om een installatie op het adres Bovenstehuis 15 in Boekel. De melding is gedaan op 26 juni 2026.

Het dossier is geregistreerd onder het DSO-kenmerk 2026062600650 en zaaknummer Z/509329. Tegen deze melding is het niet mogelijk om bezwaar te maken.