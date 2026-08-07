Appartementenplannen voor Papenhulst 2 in Den Bosch

Er is een vergunning aangevraagd om het pand aan Papenhulst 2 in Den Bosch op te delen in drie appartementen.

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Voor het pand aan Papenhulst 2, in het centrum van Den Bosch, is een omgevingsvergunning aangevraagd. Het plan is om het gebouw te herindelen in drie afzonderlijke appartementen. Dit proces moet nog worden goedgekeurd door de gemeente.

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