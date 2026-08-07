Beslistermijn verlengd voor verbouwing pand in Den Bosch

De gemeente Den Bosch heeft de beslistermijn voor de verbouwing van een pand aan de Korenbrugstraat 10 met zes weken verlengd. Het pand wordt gebruikt voor de Loetje restaurantformule en heeft een uiterste beslisdatum van 14 september 2026.

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Het pand aan de Korenbrugstraat 10 in Den Bosch is een gemeentelijk monument. De aanvraag betreft het afwijken van regels in het omgevingsplan en een bouwactiviteit die met het monument te maken heeft. De gemeente heeft meer tijd nodig om een besluit te nemen, waardoor de oorspronkelijke termijn met zes weken is verlengd.

Vanaf 1 januari 2026 gebruikt Den Bosch niet langer de Omgevingsalert-app voor bekendmakingen. Inwoners van 25 jaar en ouder ontvangen voortaan via overheid.nl een wekelijkse e-mail, mits hun mailadres daar bekend is. Aanmelden kan via de website overheid.nl.