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Exploitatievergunning verleend in Lith
Vandaag om 09:46
De burgemeester van Oss heeft een exploitatievergunning verleend voor Marktplein 5 in Lith. Het besluit is op 5 augustus verstuurd.
Het gaat om een vergunning voor de exploitatie van een locatie aan Marktplein 5 in Lith. De vergunning is officieel goedgekeurd door de burgemeester en op 5 augustus 2026 verzonden.
Een exploitatievergunning is nodig om een bedrijf of activiteit volgens de regels te mogen runnen. Bij deze vergunning horen voorwaarden die ervoor zorgen dat de bedrijfsvoering voldoet aan lokale en wettelijke eisen.
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