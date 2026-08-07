Nieuwe aanvraag voor bedrijfsunits in Steenbergen

In Steenbergen is een nieuwe aanvraag gedaan voor het bouwen van twintig bedrijfsunits aan de Olmendreef.

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De gemeente Steenbergen heeft op 5 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een gewijzigde omgevingsvergunning. Het gaat om een aanpassing van een eerder verleende vergunning voor het oprichten van bedrijfsunits op het perceel Olmendreef 9b.

De oorspronkelijke vergunning, met kenmerk ZK23003492, werd op 30 april 2026 verleend. Deze nieuwe aanvraag is geregistreerd onder nummer 0851Z260800000110. Het besluit op de aanvraag wordt later gepubliceerd door de gemeente Steenbergen.