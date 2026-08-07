Vergunningsaanvraag voor energieopslagsysteem in Veghel

Er is een aanvraag binnengekomen voor een thermisch energie opslagsysteem aan de Taylorweg 5 in Veghel. Deze werd op 4 augustus 2026 ontvangen door de gemeente Meierijstad.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een thermisch energie opslagsysteem. Dit is een methode om warmte en koude op te slaan in de bodem, zodat gebouwen efficiënter verwarmd en gekoeld kunnen worden.

Het project is ingediend bij de gemeente Meierijstad onder zaaknummer Z/512187. Het adres waar dit systeem gepland is, bevindt zich aan de Taylorweg 5, in Veghel.