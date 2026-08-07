Opslagtank voor olie gemeld in Erp

Bij Bussele 23 in Erp is een melding gedaan voor het opslaan van olie in een bovengrondse tank.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben op 15 juni een melding ontvangen voor het opslaan van afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank. De locatie van de opslag is Bussele 23, Erp.

Het gaat om een melding onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hierdoor wordt aangegeven dat deze activiteit aan de regels voldoet zonder dat er vooraf toestemming nodig is. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding.