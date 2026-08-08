FC Den Bosch gezegend in Sint-Jan

FC Den Bosch heeft het nieuwe voetbalseizoen afgetrapt met een bijzondere traditie. De selectie is gezegend tijdens een speciale dienst in de Sint-Janskathedraal, in het bijzijn van honderden supporters. De kathedraal kleurde blauw-wit en er werden zowel kerkliederen als clubliederen gezongen. Geen andere Nederlandse club kent een vergelijkbare ceremonie.

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Op zaterdag 26 juli vond de jaarlijkse inzegening plaats in de Sint-Jan in Den Bosch. Plebaan Vincent Blom leidde de dienst en was onder de indruk van de stilte en devotie van de aanwezigen. Volgens hem voelde het alsof de supporters ervaren kerkbezoekers waren, omdat ze moeiteloos de momenten van bezinning omarmden.

De traditie sluit aan bij de Bossche cultuur, waarin de Sint-Jan een centrale plek inneemt. Veel supporters hebben een sterke band met de kathedraal en bezoeken na de dienst vaak de kapel van Zoete Lieve Vrouw. Volgens Blom is het een moment van reflectie dat bij de stad hoort, vergelijkbaar met de Carnavalsmis op carnavalszondag.

Trots op de Sint-Jan

De imposante Sint-Jan draagt bij aan het bijzondere karakter van de inzegening. Blom noemt het gebouw een ‘gezamenlijk huis’ voor de Bosschenaar, waar ook voetbalsupporters zich thuis voelen. Het zingen van bekende melodieën, zoals Gloria in Excelcis Deo, versterkt het gevoel van verbinding onder de aanwezigen.

Deze traditie is uniek in Nederland, maar komt wel vaker voor in andere landen. Broeder Rangel, werkzaam in de Sint-Jan, wijst erop dat in Latijns-Europese landen clubs vaak om een zegen vragen voor het nieuwe seizoen. Het beeld van supporters in een kerk is daar heel gewoon, net zoals Spaanse spelers na een WK-finale de Schepper bedanken.

Sport en geloof

Blom ziet sport en geloof als een goede combinatie, verwijzend naar paus Leo XIV, die zelf actief was in verschillende sporten. De plebaan heeft ook een persoonlijke band met voetbal, hoewel hij zelf geen groot voetballer was. Zijn vader was zowel koster als voetballiefhebber, en voetbal speelde na de zondagse mis een belangrijke rol in het dorp waar hij opgroeide.

Blom volgt FC Den Bosch nog steeds en wenst de club een gezegend seizoen toe. Volgens hem is de combinatie van sport en spiritualiteit een krachtig middel om mensen te verbinden. “FC Den Bosch is een gezegende club,” concludeerde hij na de dienst in de Sint-Jan.