Motorrijder naar het ziekenhuis na ongeluk met auto in Oss

Een motorrijder is zaterdagmiddag naar het ziekenhuis gebracht na een botsing met een auto op de Willibrordusweg in Oss. Het ongeluk gebeurde bij de op- en afrit van een wooncomplex voor begeleid wonen.

Een medewerker van het wooncomplex wilde de kruising met de Willibrordusweg oprijden via de afrit toen het misging. De motor en auto kwamen met elkaar in botsing. Volgens omstanders werd de motorrijder enkele meters door de lucht geslingerd.

Op het ongeluk kwamen meerdere hulpdiensten af, waaronder de politie en ambulance. De motorrijder is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist raakte niet gewond.

De motor en auto raakten beschadigd bij het ongeluk en zijn door een bergingsbedrijf getakeld. De weg was tijdens het ongeluk afgesloten voor verkeer, maar werd kort daarna vrijgegeven.