Gelijkspel voor FC Den Bosch in openingswedstrijd

FC Den Bosch heeft zaterdagavond met een 1-1 gelijkspel het nieuwe seizoen geopend. De wedstrijd tegen Almere City FC in stadion De Vliert in Den Bosch stond in het teken van nieuwe gezichten en een debuterende trainer. FC Den Bosch kwam op voorsprong, maar Almere City wist snel te antwoorden met een gelijkmaker. Het levendige duel eindigde uiteindelijk zonder winnaar.

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Het nieuwe seizoen begon zonnig in Den Bosch, waar FC Den Bosch onder leiding van debuterend trainer Schreuder en een vernieuwd team aantrad. De eerste wedstrijd in De Vliert bracht direct volop strijd en spektakel. De sfeer in het stadion, ook wel de ‘Bossche Bombonera’ genoemd, was feestelijk en energiek.

In de eerste helft golfde het spel heen en weer. FC Den Bosch zette druk en probeerde kansen te creëren, onder andere via Stan Maas en Monzialo. Almere City FC koos daarentegen vaak voor snelle aanvallen via de flanken. Vooral Emmanuel Poku was dreigend, maar doelgevaar bleef beperkt. De grootste kans voor Almere kwam vlak voor rust, toen Poku de lat raakte na een snelle uitbraak.

Doelpunten na rust

Na de pauze opende FC Den Bosch de score. Boumassaoudi, ingevallen voor De Vries, plaatste de bal met een slim schot in de verre kruising. De vreugde was echter van korte duur, want Almere City FC maakte enkele minuten later gelijk. Een kopbal van Druijf ging via de paal over de lijn, wat door de assistent-scheidsrechter werd bevestigd.

FC Den Bosch bleef aandringen en kreeg kansen, onder meer via Boumassaoudi. Toch wist ook Almere City FC gevaarlijk uit te breken. Burgering, een oud-speler van FC Den Bosch, zorgde voor dreiging, maar doelman Van de Merbel hield zijn doel verder schoon.

De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel. Ondanks het gemis van een overwinning was de sfeer in De Vliert uitgelaten. Voor FC Den Bosch was het een veelbelovende start van het seizoen, waarin de nieuwe gezichten zich meteen lieten zien.