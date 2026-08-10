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Boxtel: aanvraag voor vervangen geluidscherm ingetrokken
Vandaag om 09:11
De aanvraag voor het vervangen van een geluidscherm langs de Parallelweg Zuid in Boxtel is door de aanvrager ingetrokken. Dit gebeurde op 30 juli.
Het ging om een vergunningaanvraag die op 7 juli 2026 was ingediend. De plannen hadden betrekking op het vervangen van een geluidscherm ter hoogte van het station in Boxtel.
De reden voor het intrekken van de aanvraag is niet bekendgemaakt. Hierdoor zullen de werkzaamheden voorlopig niet doorgaan.
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