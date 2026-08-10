Navigatie overslaan
Ontdek

Opslag van gevaarlijke stoffen stopt in Veghel

Vandaag om 09:20

In Veghel is een melding gedaan voor het beëindigen van de opslag van gevaarlijke stoffen op De Amert 603.

Gevonden voor jou

De gemeente Meierijstad heeft op 21 mei een melding ontvangen over het stoppen van de opslag van gevaarlijke stoffen. Het gaat om verpakte stoffen, met uitzondering van organische peroxiden, op de locatie De Amert 603 in Veghel.

De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026052101445 en zaaknummer Z/505986. Volgens de gemeente is bezwaar tegen deze melding niet mogelijk.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Meierijstad

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.