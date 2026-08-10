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Opslag van gevaarlijke stoffen stopt in Veghel
Vandaag om 09:20
In Veghel is een melding gedaan voor het beëindigen van de opslag van gevaarlijke stoffen op De Amert 603.
De gemeente Meierijstad heeft op 21 mei een melding ontvangen over het stoppen van de opslag van gevaarlijke stoffen. Het gaat om verpakte stoffen, met uitzondering van organische peroxiden, op de locatie De Amert 603 in Veghel.
De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026052101445 en zaaknummer Z/505986. Volgens de gemeente is bezwaar tegen deze melding niet mogelijk.
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