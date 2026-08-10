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Vergunning voor evenement Blik op de Mert in Valkenswaard
Vandaag om 09:28
De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het evenement "Blik op de Mert" op 27 september 2026.
Het evenement vindt plaats op twee locaties: de Eindhovenseweg en de Markt in Valkenswaard. De vergunning is op 6 augustus 2026 afgegeven en staat geregistreerd onder dossiernummer 0000507151.
Belangrijke documenten over het besluit zijn in te zien bij het gemeentehuis van Valkenswaard. De officiële stukken liggen daar ter inzage gedurende zes weken, vanaf 7 augustus 2026.
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