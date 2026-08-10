Melding meerjarenvergunning Opperheide in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een melding ontvangen voor activiteiten onder een meerjarenvergunning op Opperheide 3.

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De melding is geregistreerd onder zaaknummer 0000503583 en heeft betrekking op activiteiten op 12 en 13 december 2026. Het onderwerp van de melding is "Op herhaling militaire dienstplicht en de koude oorlog".

Omdat de activiteiten onderdeel zijn van de meerjarenvergunning, is het niet mogelijk om bezwaar te maken of een reactie in te dienen. De locatie van de melding is Opperheide 3, 5556XT in Valkenswaard.