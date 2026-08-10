Graven in bodem met hoge vervuiling in Willemstad gemeld

In Willemstad is een melding gedaan voor graven in vervuilde bodem. Het gaat om meer dan 25 kuub grond met een kwaliteit boven de interventiewaarde.

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De werkzaamheden vinden plaats aan de Oostdijk in Willemstad en zijn onderdeel van een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Deze melding is op 6 augustus 2026 afgehandeld. Het DSO-nummer van deze melding is 2026072800900.

Bij het graven wordt grond met een vervuilingsniveau boven de interventiewaarde verplaatst. De hoeveelheid grond die betrokken is, overschrijdt 25 kuub. Dit kan gevolgen hebben voor de bodemkwaliteit op de locatie.

Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding. De melding ligt ook niet ter inzage.