Vergunning aangevraagd voor energieopslag systeem in Best

In Best is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een energieopslag systeem. Het gaat om een project aan de Maas 20, 5684PL. De gemeente besluit uiterlijk op 30 september 2026 of de vergunning wordt verleend.

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Op 5 augustus 2026 heeft de gemeente Best een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het betreft een bouwactiviteit voor een energieopslag systeem aan de Maas 20.

De gemeente heeft tot 30 september 2026 de tijd om een beslissing te nemen. Als nodig, kan deze termijn met maximaal zes weken worden verlengd. Een eventueel verlengingsbesluit maakt de gemeente op dezelfde manier bekend als de oorspronkelijke aanvraag.

Het dossiernummer van de aanvraag is Z2026-00001496.