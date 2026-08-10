Vergunning aangevraagd voor aanleggen zoete plas en dempen watergangen

In Oirschot is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een laagte en het dempen van twee watergangen aan de Van Coehoornweg.

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De gemeente Oirschot heeft een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een laagte, ook wel een zoete plas genoemd, en het dempen van twee watergangen aan de Van Coehoornweg. Het gaat om de B en C-watergang. De aanvraag is ingediend op 5 augustus en de gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen.

Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor werkzaamheden die invloed hebben op de omgeving, zoals bouwen of aanleggen. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente een nieuw bericht met meer informatie over de plannen. Op dit moment ligt de aanvraag niet ter inzage en kan er nog niet gereageerd worden.