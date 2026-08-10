Vergunning verleend voor straatfeest in Waalwijk

Op zondag 30 augustus 2026 vindt in Waalwijk een straatfeest plaats op de Antony van Dijckstraat en omliggende straten. De burgemeester heeft hiervoor een vergunning verleend.

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Het straatfeest wordt georganiseerd tussen negen uur ’s ochtends en zeven uur ’s avonds. Het evenement vindt plaats bij de huisnummers 17 tot en met 21 op de Antony van Dijckstraat en strekt zich uit naar straten zoals de Pieter Breughelstraat, Jan. van Eijklaan en Jeroen Boschstraat. Het college heeft daarnaast een ontheffing verleend voor het gebruik van geluid tijdens het feest.