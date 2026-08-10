Vergunning voor bouwcontainers in Hoogerheide verleend

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben een vergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van bouwcontainers op Zandfort 58 in Hoogerheide.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 6 augustus 2026 verzonden. Het gaat om een tijdelijke toestemming voor het gebruik van bouwcontainers op het adres Zandfort 58, 4631 RN in Hoogerheide.

Het besluit is genomen volgens de standaard voorbereidingsprocedure. De containers worden tijdelijk geplaatst, maar verdere details over de duur of het gebruik van de containers zijn niet vermeld.