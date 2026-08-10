Vergunningsaanvraag voor uitrit in Hoogerheide

In Hoogerheide is een aanvraag binnengekomen voor een uitrit aan de Huijbergseweg. Het perceel grenst aan Buitendreef 50. De aanvraag is op 22 juli 2026 ontvangen.

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De gemeente Woensdrecht heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om een uitrit aan de Huijbergseweg, grenzend aan het perceel bij Buitendreef 50 in Hoogerheide. De aanvraag is ingediend op 22 juli 2026.

Burgemeester en wethouders hebben deze aanvraag bekendgemaakt op 6 augustus 2026. Het perceel valt onder sectie D, nummer 3565.