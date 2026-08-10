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Uitrit Gasthuisstraat in Grave wordt mogelijk verbreed

Vandaag om 09:59

Er is een vergunning aangevraagd voor het verbreden van een uitrit aan de Gasthuisstraat 44 in Grave. De gemeente Land van Cuijk heeft de aanvraag ontvangen op 5 augustus.

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De aanvraag gaat om het aanpassen van een uitweg op het adres Gasthuisstraat 44 in Grave. Het college van burgemeester en wethouders behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure.

Normaal gesproken neemt de gemeente binnen acht weken een besluit, maar deze periode kan verlengd worden tot maximaal veertien weken. Het gaat om zaaknummer Z2026-00005207.

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