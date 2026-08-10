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Gehandicaptenparkeerplaats in Cuijk wordt voor algemeen gebruik

Vandaag om 09:59

De gemeente Land van Cuijk heeft besloten een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Cantheelen in Cuijk om te zetten naar een algemene gehandicaptenparkeerplaats.

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Het verkeersbesluit zorgt ervoor dat de parkeerplaats niet langer gekoppeld is aan één specifieke gebruiker. In plaats daarvan kan iedereen met een gehandicaptenparkeerkaart gebruik maken van deze openbare parkeerplaats. Het onderbord met kenteken wordt verwijderd om dit te realiseren.

De maatregel sluit aan bij de parkeernormen van de gemeente en is bedoeld om de bruikbaarheid van de openbare ruimte te vergroten. Het besluit is genomen in overleg met de politie en wordt positief ondersteund. De aanpassing geldt vanaf 4 augustus 2026 en is onderdeel van het beheer van de gemeente over de Cantheelen.

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