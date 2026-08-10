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Dakkapel in Grave wordt vervangen en vergroot
Vandaag om 09:59
Er is een aanvraag ingediend voor het vervangen en vergroten van een dakkapel aan de achterzijde van een woning aan de Le Sage ten Broekstraat in Grave.
Op 6 augustus 2026 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk een aanvraag ontvangen voor het aanpassen van een dakkapel op het adres Le Sage ten Broekstraat 10, 5361AB Grave. Het gaat om een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan.
De gemeente beoordeelt de aanvraag en neemt binnen acht weken een besluit. Indien nodig kan deze termijn worden verlengd tot maximaal veertien weken.
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