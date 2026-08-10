Navigatie overslaan
Ontdek

Dakkapel in Grave wordt vervangen en vergroot

Vandaag om 09:59

Er is een aanvraag ingediend voor het vervangen en vergroten van een dakkapel aan de achterzijde van een woning aan de Le Sage ten Broekstraat in Grave.

Gevonden voor jou

Op 6 augustus 2026 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk een aanvraag ontvangen voor het aanpassen van een dakkapel op het adres Le Sage ten Broekstraat 10, 5361AB Grave. Het gaat om een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan.

De gemeente beoordeelt de aanvraag en neemt binnen acht weken een besluit. Indien nodig kan deze termijn worden verlengd tot maximaal veertien weken.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Land van Cuijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.