Beslistermijn verlengd voor verbouwing woning in Heesch

De gemeente Bernheze heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag aan de Jonkerstraat 1 in Heesch met zes weken verlengd.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning. Het besluit is verzonden op 6 augustus 2026. Door de verlenging neemt de gemeente extra tijd om de aanvraag te beoordelen.

De stukken zijn zes weken lang op afspraak in te zien in het gemeentehuis van Heesch. Er zijn geen mogelijkheden om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen deze verlenging.