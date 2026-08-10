Kapster wil bedrijf starten aan huis in Heesch

Bij een woning aan de Donkervoortseloop in Heesch is een vergunning aangevraagd om een kapsalon te starten. De aanvraag is op 4 augustus ontvangen door de gemeente Bernheze.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor een aan huis verbonden bedrijf. De locatie is Donkervoortseloop 1 in Heesch. Het college van burgemeester en wethouders behandelt de aanvraag.

Belangstellenden kunnen de stukken inzien in het gemeentehuis van Heesch. Dit kan zes weken lang, op afspraak en tijdens de openingstijden. Meer informatie hierover staat op de website van de gemeente.