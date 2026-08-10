Advertentie
Kapster wil bedrijf starten aan huis in Heesch
Vandaag om 10:01
Bij een woning aan de Donkervoortseloop in Heesch is een vergunning aangevraagd om een kapsalon te starten. De aanvraag is op 4 augustus ontvangen door de gemeente Bernheze.
Het gaat om een omgevingsvergunning voor een aan huis verbonden bedrijf. De locatie is Donkervoortseloop 1 in Heesch. Het college van burgemeester en wethouders behandelt de aanvraag.
Belangstellenden kunnen de stukken inzien in het gemeentehuis van Heesch. Dit kan zes weken lang, op afspraak en tijdens de openingstijden. Meer informatie hierover staat op de website van de gemeente.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie