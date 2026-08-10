Mobiele kraan en hoogwerker toegestaan op Stratumseind in Eindhoven

Op Stratumseind in Eindhoven mag een mobiele kraan en hoogwerker worden geplaatst. Het besluit is op 6 augustus 2026 verstuurd door de gemeente.

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De vergunning is aangevraagd voor het gebruik van de openbare ruimte op Stratumseind 55 in Eindhoven. Het gaat om een flitsvergunning voor het plaatsen van een mobiele kraan of hoogwerker.

Het besluit is inmiddels verleend en heeft zaaknummer EHV-ZP2026-007465. Het gebruik van deze machines kan bijvoorbeeld nodig zijn voor werkzaamheden aan gebouwen of andere klussen op hoogte.