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Vergunning verleend voor containers en kraan in Eindhoven
Vandaag om 10:05
De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van containers, een schaftwagen, een steiger en een mobiele kraan aan de Tongelresestraat.
De vergunning is verleend voor het gebruik van de openbare ruimte aan de Tongelresestraat 166 in Eindhoven. Het gaat om twee containers, een schaftwagen, een steiger en een mobiele kraan. De aanvraag is beoordeeld onder zaaknummer EHV-ZP2026-006536.
De beslissing is op 6 augustus 2026 verzonden. Hiermee is het gebruik van de ruimte officieel goedgekeurd. De locatie aan de Tongelresestraat krijgt tijdelijk een andere inrichting vanwege de geplande werkzaamheden.
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