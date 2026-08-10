Verlenging omgevingsvergunning voor kamerverhuur in Eindhoven

De termijn van een omgevingsvergunning voor kamerverhuur aan de Tafelbergstraat in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een wijziging in het gebruik van het pand.

Gevonden voor jou

De verlenging betreft een vergunning met zaaknummer EHV-ZP2026-005529. Het pand aan de Tafelbergstraat 30 in Eindhoven wordt gebruikt voor kamerverhuur, volgens de overgangsregeling van 2026.

Het gaat om een binnenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat de wijziging binnen de bestaande regels van het bestemmingsplan valt. De verlenging van de vergunning is alleen ter kennisgeving en er kan op dit moment geen bezwaar worden ingediend.