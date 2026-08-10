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Verlenging vergunning kamerverhuur Wattstraat Eindhoven

Vandaag om 10:05

De vergunning voor kamerverhuur aan de Wattstraat in Eindhoven is verlengd.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning voor Wattstraat 38 in Eindhoven is verlengd. Het gaat om de legalisatie van kamerverhuur voor zes kamers onder de overgangsregeling van 2026.

De verlenging is alleen bedoeld als een melding en wordt niet ter inzage gelegd. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

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