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Vergunning voor uitritverbreding gasleiding ingetrokken in Eindhoven

Vandaag om 10:05

De vergunning voor het verbreden van een in-uitrit aan de Urkhovenseweg in Eindhoven is ingetrokken. Het gaat om werkzaamheden aan de gasleiding, zo blijkt uit een besluit van het college van burgemeester en wethouders.

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De vergunning die nodig was voor het verbreden van een in-uitrit aan de Urkhovenseweg in Eindhoven is op 6 augustus 2026 ingetrokken. Deze verbreding was bedoeld om onderhoudswerkzaamheden aan de gasleiding mogelijk te maken.

De aanvraag viel onder de categorie aanlegactiviteit voor een uitweg. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven en ligt vanaf vandaag ter inzage op het Inwonersplein in het Stadhuis aan het Stadhuisplein.

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