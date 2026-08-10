Uitbreiding groenhaag Rosmalen: beslistermijn verlengd

De gemeente Den Bosch heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag aan de Dreesborch 13 in Rosmalen met zes weken verlengd. Het gaat om een aanvraag voor het uitbreiden van een groenhaag.

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De uiterste datum waarop de gemeente een besluit neemt over de aanvraag is 21 september 2026. De vergunning betreft een afwijking van de standaardregels in het omgevingsplan.

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