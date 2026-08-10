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Uitbreiding groenhaag Rosmalen: beslistermijn verlengd
Vandaag om 10:06
De gemeente Den Bosch heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag aan de Dreesborch 13 in Rosmalen met zes weken verlengd. Het gaat om een aanvraag voor het uitbreiden van een groenhaag.
De uiterste datum waarop de gemeente een besluit neemt over de aanvraag is 21 september 2026. De vergunning betreft een afwijking van de standaardregels in het omgevingsplan.
Vanaf 1 januari 2026 gebruikt de gemeente Den Bosch geen Omgevingsalert-app meer voor bekendmakingen. Mensen die 25 jaar of ouder zijn en een e-mailadres hebben geregistreerd bij overheid.nl, krijgen wekelijks een e-mail met updates. Aanmelden voor deze service kan via de website van overheid.nl.
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