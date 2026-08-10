Vergunning voor woninguitbreiding Lombardpad in Den Bosch verleend

De vergunning voor het uitbreiden van een woning aan het Lombardpad in Den Bosch is verleend en treedt direct in werking. Het besluit is op 31 juli 2026 genomen.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning geldt voor het adres Lombardpad 6, 5211 XE in Den Bosch en omvat zowel technische bouwactiviteiten als aanpassingen volgens het omgevingsplan. Het kenmerknummer van de aanvraag is 079619194100.

Het besluit werd bekendgemaakt aan de aanvrager, waarna de termijn van zes weken voor bezwaar startte. Tijdens deze periode kan de werking van het besluit niet worden geschorst, tenzij de rechter een voorlopige voorziening treft. Dit kan worden aangevraagd bij de Rechtbank Oost-Brabant.

Vanaf 1 januari 2026 maakt de gemeente Den Bosch geen gebruik meer van de app Omgevingsalert. Bekendmakingen worden voortaan per e-mail verstuurd via overheid.nl. Aanmelden voor deze service is mogelijk via de website van de overheid.