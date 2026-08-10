Gemeente Asten breidt jachtrecht uit op gemeentelijke gronden

De gemeente Asten heeft bekendgemaakt dat ze het jachtrecht op tien extra percelen wil toevoegen aan de bestaande overeenkomst met Wildbeheereenheid Asten.

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Het gaat om gemeentelijke percelen in sectie P met nummers 472, 505, 810, 811, 813, 814, 816, 817, 821 en 1923. Deze gronden worden toegevoegd aan het huidige jachtgebied van WBE Asten.

De gemeente is van mening dat alleen WBE Asten in aanmerking komt voor deze uitbreiding. De organisatie is erkend en bestrijkt het volledige grondgebied van Asten. Bovendien draagt de toevoeging bij aan een efficiënt en duurzaam beheer van de fauna, zonder versnippering van rechten.

Volgens het Didam-arrest uit 2021 moet bij schaarse rechten mededingingsruimte geboden worden. Asten stelt dat er slechts één serieuze gegadigde is vanwege de ligging en expertise van WBE Asten.