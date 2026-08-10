Exploitatievergunning aangevraagd voor locatie in Oss

Op Spoorlaan 34 in Oss is een aanvraag voor een exploitatievergunning ingediend. Het verzoek is op 4 augustus bij de burgemeester binnengekomen. Of de vergunning wordt verleend, is nog niet bekend.

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De aanvraag heeft kenmerk CLZ-00025853 en gaat over de locatie Spoorlaan 34, 5348 KB in Oss. Het is nog niet zeker of de exploitatievergunning wordt toegekend.

De stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving in Oss. De balie is op werkdagen geopend van negen uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags.