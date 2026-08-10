Verduurzaming woningen Erp: daken worden vervangen

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het vervangen van daken aan woningen op de Aerschot in Erp. Het gaat om de adressen Aerschot 2 tot en met 12. De maatregel maakt deel uit van een plan om de huizen te verduurzamen.

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Het besluit is op 6 augustus 2026 genomen door de gemeente Meierijstad. De daken van de woningen worden vervangen als onderdeel van een verduurzamingsproject. Dit kan bijvoorbeeld zorgen voor een betere isolatie en lagere energiekosten voor bewoners.

De betrokken woningen zijn gelegen aan de Aerschot 2 tot en met 12 in Erp. Het bijbehorende zaaknummer is OW-2026-3665.