Plannen voor woningbouw op voormalige hobbywerkplaats in Meierijstad

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor woningbouw op de locatie van de oude Stadshobbywerkplaats. Het gaat om de bouw van vier woningen en 28 appartementen.

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Op 6 augustus 2026 ontving de gemeente Meierijstad een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze vergunning moet het mogelijk maken om af te wijken van de regels in het omgevingsplan, zodat op de locatie van de voormalige Stadshobbywerkplaats woningen gebouwd kunnen worden.

De plannen omvatten de bouw van vier woningen aan de Spoorlaan 29 en twaalf appartementen aan de Spoorlaan 27. Daarnaast worden er tijdelijk nog zestien appartementen gerealiseerd op een adres aan de Zilverlindestraat. De aanvraag wordt behandeld binnen een termijn van acht weken, die eventueel met zes weken verlengd kan worden.