Herdenking bevrijding Eerde bij Airborne monument op 17 september

De gemeente Meierijstad heeft een evenementmelding geaccepteerd voor de herdenking van de bevrijding van Eerde. De bijeenkomst vindt plaats op 17 september 2026 bij het Airborne monument Zandvliet in Eerde.

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Op 6 augustus heeft de burgemeester van Meierijstad besloten om de melding voor dit evenement goed te keuren. Het gaat om een herdenking ter ere van de bevrijding van Eerde tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De locatie van het evenement is het Airborne monument Zandvliet in Eerde. Het zaaknummer van deze melding is MEV-2026-3757.