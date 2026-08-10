Beslistermijn verlengd voor opslag gevaarlijke stoffen in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag van Van der Steen B.V. aan de Clara Zetkinweg verlengd met zes weken. Het gaat om een aanvraag voor het opslaan van gevaarlijke stoffen en het starten van een groothandel.

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Van der Steen B.V. wil een groothandel beginnen op de Clara Zetkinweg in Tilburg. Het bedrijf heeft een vergunning aangevraagd voor het opslaan van meer dan 10 ton aan gevaarlijke stoffen in verpakkingen. Daarnaast wil het bedrijf de locatie gebruiken als opslagbedrijf, transportbedrijf, groothandel en containerterminal.

De aanvraag is op 3 augustus 2026 ingediend. Burgemeester en wethouders hebben besloten de termijn voor een besluit over de vergunning met zes weken te verlengen. De verlenging valt onder de standaardprocedure voor dit soort aanvragen.