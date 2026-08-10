Beslistermijn verlengd voor recreatieve plannen in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunningaanvraag aan de Gilzerbaan 495. Het gaat om plannen voor recreatieve voorzieningen.

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De gemeente Tilburg heeft extra tijd nodig om een omgevingsvergunning te beoordelen. Deze aanvraag, ontvangen op 28 mei 2026, betreft het realiseren van recreatieve voorzieningen aan de Gilzerbaan 495 in Tilburg. De verlenging betekent dat de huidige beslistermijn nu afloopt op 20 september 2026. De gemeente kan de behandeling echter opschorten, waardoor de einddatum opnieuw verschuift.

Wanneer er een besluit is genomen, wordt dit bekendgemaakt via een nieuw bericht. Tot die tijd blijft de aanvraag in behandeling.