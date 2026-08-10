Gehandicaptenparkeerplaats bij Hennegras 30 in Deurne

De gemeente Deurne heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats in te stellen bij Hennegras 30. Deze parkeerplek is gekoppeld aan het kenteken van het voertuig van de aanvrager.

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De gehandicaptenparkeerplaats komt op verzoek van bewoners van Hennegras 30. De aanvraag voldoet aan de voorwaarden, waaronder het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart en het ontbreken van een eigen parkeervoorziening. De plek wordt zo dicht mogelijk bij de woning aangelegd.

De politie heeft overleg gevoerd over de aanvraag, en het besluit is gebaseerd op de Wegenverkeerswet en andere verkeersregels. De parkeerplaats wordt gemarkeerd met een verkeersbord dat het kenteken van het voertuig van de aanvrager vermeldt.

Het besluit is op 30 juli 2026 genomen door burgemeester en wethouders van Deurne. De uitvoering van de parkeerplaats volgt binnenkort.