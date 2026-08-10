Beslistermijn verlengd voor aardappelbewaarloods in Deurne

De gemeente Deurne heeft de beslissing over een vergunningaanvraag voor een aardappelbewaarloods aan de Suezlaan 11 met zes weken uitgesteld.

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Op 6 augustus 2026 heeft de gemeente Deurne besloten om meer tijd te nemen voor het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de bouw van een aardappelbewaarloods aan de Suezlaan 11. De termijn is met maximaal zes weken verlengd.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-0888 en valt onder de categorie bouw binnen de omgevingsplanactiviteiten. Tegen het besluit om de termijn te verlengen kan geen bezwaar worden gemaakt.