Evenementvergunning verleend voor Breda op 26 september

Er is een vergunning verleend voor een evenement in Breda op 26 september 2026. Het evenement duurt van vier uur ’s middags tot elf uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft een evenement dat plaatsvindt op 26 september 2026. Het begint om zestien uur en eindigt om drieëntwintig uur.

Meer informatie over de aanvraag en het kenmerk Z2026-005455 kan digitaal worden opgevraagd via de website van de gemeente Breda. Vermeld daarbij het kenmerk, de locatie en de omschrijving.