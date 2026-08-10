Evenementenvergunning verleend voor Breda

Voor een evenement aan de Elise van Calcarstraat 27 in Breda is een vergunning verleend. Het evenement vindt plaats op zaterdag 27 september 2026 van half twee tot vijf uur ’s middags.

Gevonden voor jou

De gemeente Breda heeft toestemming gegeven voor een evenement aan de Elise van Calcarstraat. Het gaat om een activiteit die op zaterdag 27 september 2026 wordt gehouden van 13:30 uur tot 17:00 uur.

De vergunning is verleend onder kenmerk Z2026-005466. Mensen die betrokken zijn bij dit besluit kunnen bezwaar maken via de Algemene wet bestuursrecht. Voor meer informatie over de vergunning kun je kijken op de website van de gemeente Breda.